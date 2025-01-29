ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 47 ألفا و417 شهيدا

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 47 ألفا و417 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و571 جريحا، منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن 63 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، وهم موزعون على النحو التالي: شهيدان، واثنان آخران متأثرين بإصابتهما، و59 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 8 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.



وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.



وفى السياق، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، استمرار تدهور الأوضاع الاعتقالية فى سجن "مجدو" منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة فى أكتوبر 2023.



وأوضحت الهيئة - فى بيان لها أوردته (وفا) - أن المعتقل مهدى جمال أبو شريفة من مخيم الجلزون شمال البيرة، (32 عاما)، ما زال موقوفا ومصابا بمرض "سكابيوس"، ولم تعطِه إدارة السجن علاجا، كما أنه لا يملك أى ملابس إضافية، وما زال فى الملابس ذاتها منذ فترة، مشيرة إلى سوء الأوضاع فى السجن.



ولفتت إلى أن المعتقل محمد إبراهيم صابر أبو معمر من رام الله (33 عاما)، المعتقل منذ ثلاثة أشهر، وهو أسير إدارى لمدة 6 أشهر، لم يغير ملابسه منذ اعتقاله، ما تسبب فى انتشار الأمراض بسبب قلة النظافة، مضيفة أن المعتقل أبو معمر موجود فى قسم 8 حيث البرد الشديد يزيد معاناة المعتقلين.



وأضافت أن المعتقل أيمن ناصر محمد صبحى سلامة من نابلس (31 عاما) المعتقل منذ 20 مارس 2024 تعرض للضرب المبرح من 10 سجانين ملثمين وهو فى زنزانته، ما تسبب فى كسر فى الإصبع، وآلام كبيرة فى الظهر والعمود الفقري، وحساسية فى رجليه.



وفى أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا أثناء عمليات هدم فى المدينة.



وأوضح مدير نادى الأسير فى أريحا والأغوار، عيد براهمة، لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، واعتقلت المواطن محمد سليمان يونس فهيدات، وذلك خلال عملية هدمها 5 منازل ومنع الطواقم الصحفية من الوصول إلى المنطقة.