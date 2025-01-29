"إعلام النواب": الأمن القومى المصرى خط أحمر ولا يمكن لأحد المساس به

كتب محمد عبد الرازق

أدانت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدة أن هذه الدعوات غير مقبولة وتتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.



وأكدت النائبة هند رشاد على دعمها الكامل لموقف مصر الثابت والراسخ برفض تهجير الشعب الفلسطينى تحت أى ظرف كان، معتبرة أن أى مشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسرى أو الطوعى هو جريمة لا يمكن قبولها من القيادة والحكومة والشعب المصري.



وأشارت النائبة، إلى أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، ولا يمكن لأحد المساس به تحت أى مسمى، كما شددت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد مرارًا على موقف مصر الثابت فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكدت هند رشاد، أن مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت فى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأنها ستواصل دعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، بما يضمن حقوق جميع الشعوب، وفى مقدمتها الشعب الفلسطيني".

وأوضحت رشاد، أن مصر ترفض تمامًا أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، سواء كانت عبر التهجير الطوعى أو القسرى لأهالى غزة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تفريغ الأراضى الفلسطينية من سكانها وإضعاف حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم. ولفتت إلى أن أى مشروع يهدف إلى المساس بكرامة الشعب الفلسطينى أو تدنيس حقوقه فى أرضه هو جريمة نكراء ولا يمكن لمصر أن توافق عليها تحت أى ظرف من الظروف.



واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بتأكيد على أن مصر ستظل دومًا فى مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطينى، وستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل فى المنطقة، يضمن حقوق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة".