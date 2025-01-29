إبداع فنى بأيدى المصريين للتحف الفرعونية والهدايا لسياح العالم فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

إبداع فنى كبير يقدمه أبناء قرى ونجوع غرب الأقصر، عبر صناعة التحف الفرعونية المقلدة والأوانى والأدوات اللازمة لتجهيز منازلهم بذكريات سعيدة من مصر عقب نهاية رحلتهم المبهجة داخلها، حيث أن تلك المهنة هى حرفة متوارثة منذ آلاف السنين، وهى صناعة التحف والتماثيل الفرعونية المقلدة من أحجار الألباستر التي يتم جلبها من جبل القرنة ليخرج منها صناع تلك التحف أمام السياح من التماثيل والتوابيت والزينة والهدايا.

ومن جانبه يقول أحمد العترة صاحب مصانع وورش للتحف الفرعونية غرب الأقصر، إنه تمر صناعة التحف التراثية بعدة خطوات لتخرج فى شكلها النهائى وتعرض داخل مصانع الألباستر والتحف المقلدة المنتشرة فى شتى أرجاء غرب محافظة الأقصر، حيث يتوافد عليها الأفواج السياحية من حول العالم خلال زيارتهم فى رحلات مميزة لقضاء العطلة الشتوية فى الأقصر عاصمة الحضارة الفرعونية، ويقدم أبناء الأقصر تلك التحف بأسعار مناسبة للسائحين يقدمونها هدايا لأحبتهم وأصدقاؤهم في بلادهم بأوروبا وحول العالم.

ومن الجدير بالذكر إن الألباستر كان يستخدم لنحت تماثيل السيدات في العصور الفرعونية القديمة والتي كانت تبرز وتصف جمال المرأة، وأن تمثال سيتى الأول بمتحف الأقصر الكبير، هو تمثال من الألباستر الخام بالحجم الطبيعى، يظهر جمال الجسد ورونقه، ويضيف أن النحت نوعان على الحجر الجيري والألباستر، وتعتبر مدرسة "الرامسيوم" التي بناها رمسيس الثانى، بمعبد سيتى الأول في القرنة، أشهر مدرسة أيام الفراعنة.



التحف المصنوعة يدوياً فى ورش غرب الأقصر



جانب من الأوانى المصنوعة يدوياً من أحجار جبل القرنة



سحر التحف المضيئة المصنوعة يدوياً بالأقصر



صناع التحف الفرعونية غرب الأقصر



عرض مميز للتحف وهدايا السياح غرب الأقصر



العمال خلال صناعة التحف المقلدة فى ورش غرب الأقصر



العمال خلال عمل تحف مبهرة فى ورش غرب الأقصر



أمهر العمال يصنعون التحف هدايا لسياح العالم



أوانى كانوبية وتحف وتماثيل مصنوعة يدوياً بالأقصر



أوانى وأدوات منزلية هدايا السياح فى ورش غرب الأقصر



تحف وتماثيل مميزة مصنوعة يدوياً غرب الأقصر



تعليم الأطفال التلوين والرسم فى قصور الثقافة



جانب من ورش الحكى لدعم الأطفال بالأقصر



عرض كورال أطفال بقصر ثقافة الطفل بالأقصر



مسرح عرائس لدعم الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر



ورش رسم وتلوين فى قصور الثقافة بالأقصر