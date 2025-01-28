VEXAS.. قصر العينى: المريض المصاب بالفيروس عانى من الحمى وفقر الدم

محمد صبحى

قال الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، رئيس الفريق الطبي المكتشف لحاله VEXAS، عرض بتطور الحالة منذ ظهور الأعراض على المريض، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً.

وأشار الدكتور "عقل" إلى أن المريض كان قد عانى في عام 2021 من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى العلاج في المنزل، ومع مرور الوقت، ظهرت أعراض إضافية، مثل الحمى المتكررة، فقر الدم، نقص الصفائح الدموية، الطفح الجلدي، وضعف السمع، وبعرض الحالة علي الدكتور يسري عقل استوجب تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والوقوف علي التشخيص الصحيح للحاله لبدء العلاج المناسب٠

عقد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماعاً غير مسبوقاً مع الفريق الطبي الذي قام بتشخيص حالة متلازمة VEXAS.

وحرص الدكتور حسام صلاح خلال الاجتماع على مناقشة كافة تفاصيل الحالة، وما توصلت إليه من تقدم في العلاج، وعرض الخطة المستقبلية للعلاج، مع الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها كل عضو في الفريق للوصول إلى هذا التشخيص الدقيق.