80 ألف وفاة سنويا.. دراسة: الحرارة الخطيرة تقتل 50% من الأوروبيين عام 2100

كتبت رباب فتحى

وجدت دراسة أن درجات الحرارة الخطيرة قد تقتل 50% من الناس في أوروبا بنهاية القرن الحالى، حيث من المتوقع أن يفوق عدد الأرواح المفقودة بسبب الحرارة الشديدة عدد أولئك الذين تم إنقاذهم من البرد المعتدل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقدر الباحثون أن 8000 شخص إضافي سيموتون كل عام نتيجة "درجات حرارة دون المستوى الأمثل" حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً لخفض تلوث تسخين الكوكب، وأظهر السيناريو الأكثر سخونة الذي نظروا فيه زيادة صافية قدرها 80 ألف حالة وفاة مرتبطة بدرجات الحرارة سنويًا.

وتتحدى النتائج حجة شائعة بين أولئك الذين يقولون إن الانحباس الحرارى العالمى مفيد للمجتمع لأن عددًا أقل من الناس سيموتون بسبب الطقس البارد.

وقال بيير ماسيلوت، خبير الإحصاء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائى والمؤلف الرئيسي للدراسة: "أردنا اختبار ذلك، وقد أظهرنا بوضوح أننا سنشهد زيادة صافية في الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة في ظل تغير المناخ".

وتستند الدراسة إلى أبحاث سابقة ربط فيها العلماء درجات الحرارة بمعدلات الوفيات لفئات عمرية مختلفة في 854 مدينة في جميع أنحاء أوروبا. ودمجوا هذه مع ثلاثة سيناريوهات مناخية ترسم خريطة للتغيرات المحتملة في بنية السكان ودرجة الحرارة على مدار القرن.

ووجدوا في جميع السيناريوهات الثلاثة أن درجات الحرارة غير المريحة ستقتل عددًا أكبر من الناس مقارنة بما يحدث اليوم، وحذر العلماء من أن عدم اليقين في البيانات كبير.

ومن المتوقع أن يرتفع صافي عدد القتلى بشكل أكبر في جنوب أوروبا الحار، وخاصة حول البحر الأبيض المتوسط، مع وجود نقطة ساخنة ثانية في وسط أوروبا تغطي سويسرا والنمسا وأجزاء من جنوب ألمانيا وبولندا. وفي الوقت نفسه، من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في الوفيات في شمال أوروبا الأكثر برودة.

وقال ماسيلوت: "في النرويج، على سبيل المثال، قد نرى فائدة طفيفة للغاية، لكن هذا طغى عليه تمامًا هذا الارتفاع الهائل الذي نراه في البلدان الجنوبية".