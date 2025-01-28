10 فرص عمل وصرف إعانات وعربات طعام.. محافظ القليوبية يحل مشاكل المواطنين

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري بمدينة شبرا الخيمة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لاستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى شكاوى وطلبات عدد كبير من المواطنين والتي تركزت حول عدة قضايا، أبرزها إيجاد فرص عمل وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض المناطق، وشكاوى من منظومة القمامة والإشغالات وإنهاء تراخيص أو إنهاء إجراءات للتصالح والتقنين.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة ودقة تنفيذ توجيهاته، كما تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ بشكل فورى.

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين والمواطنات من ذوى الهمم الذين يحتاجون إلى فرص عمل وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل، حيث تم توفير 10 فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وقد استمع عطيه باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة وعربات طعام متنقلة)، وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم، ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب،

جاء ذلك اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطن طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتي بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها)، شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية)، الخانكة لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور)،

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وفوزي صابر مدير مديرية العمل.