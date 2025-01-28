وزير خارجية إيطاليا: سفارتنا بكينشاسا لم تتعرض لهجوم والعديد من مواطنينا غادروا

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن سفارة بلاده في كينشاسا بخير ولم تتعرض للهجوم، مشيرا إلى متابعة تطورات الأوضاع في الكونغو الديمقراطية.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية أجري محادثة هاتفية مع سفير بلاده في كينشاسا للاطمئنان على حالة مواطنيه في الكونغو الديمقراطية حيث تشهد مدينة غوما اضطرابات مستمرة والهجمات على العديد من السفارات.



وأشار إلى أن العديد من المواطنين غادروا إلى رواندا وان هناك 15 إيطاليًا متبقين في غوما معظمهم من عمال الإغاثة والمقيمين الدائمين، مضيفا أن السفارة الإيطالية في كينشاسا على اتصال دائم مع مواطنيها، فضلا عن التواصل مع سفارتها في رواندا في حالة الحاجة إلى المساعدة عبر الحدود.



وكان متظاهرون هاجموا العديد من السفارات في كينشاسا خلال تظاهرات مناهضة لتصاعد الصراع في شرق البلاد.