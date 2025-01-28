اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يناير 2025 12:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على سفارتنا بالكونغو غير مقبول

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:25 م
وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على سفارتنا بالكونغو غير مقبول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الهجوم على سفارة بلاده في الكونغو الديمقراطية غير مقبول بتاتا ونتخذ كل التدابير لضمان سلامة موظفينا ومواطنينا.

وكان قد أضرم متظاهرون النار في السفارة الفرنسية بالكونغو الديمقراطية.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، أنه لن يتوجه إلى نيروبي لحضور قمة لمجموعة شرق افريقيا الذي دعا الرئيس الكيني وليام روتو إلى عقدها في نيروبي في ظل تدهور الوضع الأمني ​​في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسمه، تينا سلامة، حسبما اوردت مجلة "جون أفريك" أنه من الواضح أنه بالنظر إلى الوضع السائد في الوقت الراهن، فإن الرئيس لن يتمكن من حضور هذه القمة" مضيفة أنه على الرغم من ترحيب الرئيس تشيسيكيدي بمبادرة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل التزامها بعملية لواندا الجارية.







مشاركة

فرنسا

وزارة الخارجية الفرنسية

جان نويل بارو

الكونغو الديمقراطية






الرجوع الى أعلى الصفحة