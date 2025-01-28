وزير الخارجية الفرنسى: أوروبا سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة SUD، الثلاثاء، إن أوروبا سترد على أي رسوم جمركية تفرضها عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان ترامب تعهد بمعالجة العجز المستمر منذ فترة طويلة في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي، إما من خلال الرسوم الجمركية، أو زيادة صادرات النفط والغاز.

وكان قد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحاجة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلا: "إنهم يعاملوننا بشكل سيئ جدا لذا فإن الرسوم الجمركية ستشملهم. لا يمكنك أن تحصل على الإنصاف إلا إذا قمت بذلك".

كما كان ترامب قد اتهم التكتل بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأمريكية، قائلا إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء المزيد من النفط والغاز.