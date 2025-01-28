وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية يتفقدان مستشفى الناس

محمد صبحى

وصل قبل قليل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إلى مقر مستشفى الناس بمنطقة شبرا الخيمة.

واستقبل أيمن عباس أمين الصندوق بمستشفى الناس، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية فور وصولهما للمستشفى، واصطحبهما فى جولة للعيادات، وقدم عرض عن الخدمات التى تقدمها للمستشفى.

وتعد مستشفى الناس إحدى المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح، وتم افتتاحها عام 2019، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، وتتضمن 7 أدوار.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية 600 سرير يعمل منها حاليًا 200 سرير فقط، و10 غرف للعمليات، 140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية.

ونجحت المستشفى منذ افتتاحها عام 2019 في تقديم أكثر من 506 ألف خدمة طبية والكشف على أكثر من 27 ألف مريض، واجراء أكثر من 7 آلاف عملية جراحية بالقلب لحالات حرجة جدًا وعمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية، والنجاح في علاج أكثر من 50 ألف طفل، اجراء 630 عملية جراحية ومناظير جهاز هضمي خلال عام 2023.

كما افتتحت المستشفى قسم جديد لعلاج مرضي السكري من الأطفال، وتكوين فريق طبي متخصص على أعلى مستوى لعلاج مرضى السكري تحت إشراف الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفرد الأمريكية، ويجري التجهيز لافتتاح قسم جديد لعلاج الحروق.