هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن الجذام وطرق عدواة

كتب وليد عبد السلام

يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمى للجزام وهو ما يتطلب استمرار التوعية بالمرض ومسبباتة وآليات علاجة والكشف المبكر عنه.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من المعلومات الهامة عن مرض الجذام أو مرض هانسن

وتابعت : مرض الجذام هو عدوى بكتيرية بطيئة النمو، تؤثر على الأعصاب، الجلد، والعينين.​

وحول امكانية أن يكون الجزام معدى قالت هيئة الدواء : الجذام ليس سهل العدوى وبيحتاج لتواصل طويل مع الشخص المصاب، وهو ما يعنى أنه لا ينتقل بالتصافح أو الجلوس بجانب الشخص المصاب.



وتابعت : المرض ينتقل فقط عن طريق الرذاذ من السعال أو العطس لعدة شهور من الاتصال القريب مع الشخص المريض.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية التشخيص المبكر لعلاج الجذام بشكل فعال.​