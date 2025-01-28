اليوم السابع
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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2025 فى الجيزة.. استعلم الآن

الثلاثاء، 28 يناير 2025 12:29 م
نتيجة الصف السادس الابتدائى 2025 فى الجيزة.. استعلم الآن امتحانات
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية فى المحافظة.

تسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية من (الصف الأول وحتى الصف السادس) للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائى، الاستعلام الآن عن نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي، من خلال الموقع الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

وانتهت الخميس 23 يناير الجارى، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وأكدت المديريات التعليمية، انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح لامتحانات صفوف النقل، مشيرة إلى أن النتائج سيتم البدء فى إعلانها بعد اعتماد النتائج من الإدارات والمديريات التعليمية.







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نتيجه الصف السادس الابتدائى 2025 برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائى فى الجيزة

نتيجه الصف السادس الابتدائى 2025

نتيجه الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي



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