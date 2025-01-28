نتيجة الصف السادس الابتدائى 2025 فى الجيزة.. استعلم الآن

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية فى المحافظة.

تسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية من (الصف الأول وحتى الصف السادس) للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائى، الاستعلام الآن عن نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي، من خلال الموقع الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

وانتهت الخميس 23 يناير الجارى، امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وأكدت المديريات التعليمية، انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح لامتحانات صفوف النقل، مشيرة إلى أن النتائج سيتم البدء فى إعلانها بعد اعتماد النتائج من الإدارات والمديريات التعليمية.