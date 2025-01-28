نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. استمرار أعمال التصحيح فى كنترول دمياط

دمياط - هيثم مراد

تشهد مديرية التربية والتعليم بدمياط استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية 2025، وذلك تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتى دخلت يومها الرابع.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن اللجان تعمل بشكل مكثف للانتهاء من أعمال التصحيح، لافتا إلى وجود لجان تتابع بشكل دوري أعمال التصحيح ورصد الدرجات ضمانا لحصول كل طالب على درجاته المستحقة، موضحا أن المديرية ستعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

وأوضح وكيل تعليم دمياط، أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ 33 ألفا و 439 طالبًا، بينهم 31 ألفا و 749 طالبًا رسمي عربي و 1690 طالبًا رسمي لغات، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على ضرورة التزام أعضاء غرفة الكنترول بالتعليمات المقررة بشأن أعمال رصد الدرجات الأمر الذي يحقق مبدأ الشفافية وحصول ما طالب على ما يستحق من درجات.