اليوم السابع
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مصر تفخر بما حققته.. تصريحات وزيرة التضامن فى جلسة استعراض تقرير حقوق الإنسان.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:06 م
مصر تفخر بما حققته.. تصريحات وزيرة التضامن فى جلسة استعراض تقرير حقوق الإنسان.. إنفوجراف تصريحات وزيرة التضامن فى جلسة استعراض تقرير حقوق الإنسان.

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شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان.

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