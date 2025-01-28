مصرع طفلين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي أفغانستان

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أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء مصرع طفلين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحروب السابقة في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان.



ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن المتحدث باسم الشرطة المحلية، أسد الله جمشيد، قوله إن الانفجار وقع في منطقة "سبين بولداك" الجبلية حيث عثر طفلان على جسم غريب وبدأوا في اللعب به، ما أسفر عن انفجاره ومقتل الطفلين على الفور.



وتعد هذه الحالة الثانية من نوعها التي تشهدها البلاد في غضون أسبوع، حيث لقى طفل مصرعه وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار لغم من مخلفات الحروب السابقة في منطقة "زازاي أريوب" بإقليم باكتيا شرقي البلاد.