مدير "تعليم دمياط" يترأس لجنة المقابلات بمبادرة "1000 مدير مدرسة"

دمياط معتز الشربيني

ترأس "ياســـر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار الدفعة الثانية من مبادرة "1000 مدير مدرسة".

وتقدم للمقابلة عدد 20 من المعلمين المؤهلين والطموحين لتولى مناصب قيادية فى المدارس.

وتضمنت شروط الالتحاق بالمبادرة مجموعة من المعايير الصارمة التى تضمن اختيار الكفاءات القادرة على قيادة التغيير وتحقيق التميز في مجال التعليم.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أبرز شروط الالتحاق بالمبادرة، هي أن يكون المتقدم وكيل مدرسة حاصلًا على تقييم أداء "كفء" على مدار ثلاث سنوات، ويجب أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وبدنيًا خاليًا من الأمراض المزمنة بالإضافة إلى إتقان استخدام الحاسب الآلى والإنترنت وبرامج مايكروسوفت وأن يتمتع المتقدم بمهارات قيادية قوية ورؤية واضحة للتطوير الإدارى.

وأشار "عمـاره" أن المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" تهدف إلى تطوير القيادات التربوية من خلال تأهيل وتدريب كوادر جديدة من القادة التربويين ورفع كفاءة العملية التعليمية عبر اختيار قادة قادرين على تحقيق التميز والابتكار فى المدارس بالإضافة إلي تلبية احتياجات المجتمع من خلال اختيار قادة يمتلكون رؤية واضحة لتلبية احتياجات المجتمع المحلى.

وأضاف عمارة أنه سيتم اختيار المتقدمين الناجحين فى المقابلات الشخصية للانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف لتأهيلهم لتولي منصب مدير مدرسة.