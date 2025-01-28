مدرب تريزيجيه فى طفولته: كان نابغة لمدرسة الكرة من عمر 5 سنوات (فيديو)

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "مدرب تريزيجيه فى طفولته.. كان نابغة لمدرسة الكرة من عمر 5 سنوات"، مع علاء عيسى صاحب مدرسة في كرة القدم، كان مشرفا على تدريب محمود تريزيجيه وكان عمره وقتها 5 سنوات.

وأكد علاء عيسى أن محمود تريزيجيه منذ صغره كان موهوباً، وكان يرافق شقيقه الأكبر أحمد فى كافة التدريبات والمباريات التي كان يشارك فيها، والذي لعب لعدد من الأندية، مشيراً إلى أن محمود مميز لأنه يجيد اللعب في عدد من المراكز، متمنياً له التوفيق.

وقال عيسى إن محمود صفقة مميزة للنادي الأهلي، لأنه يمتلك إمكانيات متعددة، وإنه يتذكر والده رحمه الله الذي كان رياضيا، وزرع في أبنائه أحمد ومحمد ومحمود حبهم لنادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأحمر السابق والريان القطري الحالي، لمدة 5 سنوات قادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

محمود تريزيجيه أحد أبناء الناشئين في النادي الأهلي ولعب في صفوف الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول من قبل المدرب التاريخي مانويل جوزيه.

لعب تريزيجيه لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها ناديي أندرلخت وموسكرون البلجيكيين وقاسم باشا التركي وأستون فيلا الإنجليزي وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون التركيين وأخيرا الريان القطري، ويعد محمود تريزيجيه من نجوم منتخب مصر في الوقت الحالي.