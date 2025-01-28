محكمة جنايات سوهاج تقضى بإعدام شخص قتل زوجته بالسم

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "و.م.ظ" بالإعدام شنقًا، وذلك بإجماع الآراء، لاتهامه بقتل زوجته داخل منزلهما في دائرة مركز طما، وترأس جلسة الحكم المستشار محمد زين، وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه، وبحضور أمين السر محمد العربي.

تفاصيل الجريمة زوج يقتل زوجته بالسم



تعود وقائع القضية إلى عام 2016 عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أهالي قرية طما يفيد بوفاة السيدة "م.ح"، البالغة من العمر 32 عامًا، إثر تناولها طعامًا يحتوي على مادة سامة حيث عُثر على جثتها داخل منزلها، وهي في حالة إعياء شديدة، وتوفيت في الحال بعد تناول الطعام.

تحقيقات الشرطة



سرعان ما بدأت الشرطة تحقيقاتها، حيث بدأت بالتحريات الأولية التي كشفت عن وجود خلافات مستمرة بين الضحية وزوجها المتهم "و.م.ظ"، بسبب توترات متكررة حول المال والمشاكل الشخصية كان المتهم قد فقد أعصابه في عدة مناسبات مع زوجته، ووصلت الأمور إلى ذروتها في اليوم الذي وقعت فيه الجريمة.

ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بالتخطيط المسبق للتخلص من زوجته، فقرر وضع مبيد حشري سام في الطعام الذي أعدته له، في خطوة مريرة من أجل التخلص منها وإنهاء معاناته الزوجية. وبالفعل، تناولت الزوجة الطعام الذي أعده لها، وبدت في البداية وكأنها تأثرت بإرهاق، لكنها سرعان ما انهارت وتوفيت على الفور.

القبض على المتهم بقتل زوجته



بعد جمع الأدلة والشهادات، تم القبض على المتهم الذي اعترف في التحقيقات بجريمته، حيث أكد أنه كان يعاني من ضغوط نفسية شديدة بسبب الخلافات العائلية، وأنه قرر قتل زوجته لوضع حد لهذه المشاكل.

تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث مثل أمامها في جلسات عدة، وأقر بارتكاب الجريمة عن سبق إصرار وترصد وبعد دراسة كافة الأدلة والشهادات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا، معتبرة أن الجريمة ارتكبت بدافع من القسوة والتخطيط المسبق.

هذا الحكم يأتي ليؤكد حرص العدالة على تطبيق أقصى العقوبات في الجرائم البشعة التي تهدد استقرار المجتمع.