محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم للنيابة

المنوفية - محمد فتحى

أحال اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون والتعدى على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس حى شرق شبين الكوم.



وتبين من خلال المرور الميدانى رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان ، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضى وأربعة أدوار علوية، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، وبمراجعة المركز التكنولوجى تبين عدم تقديم المواطن أى طلبات تصالح حتى تاريخه، وهو ما يشير إلى عدم أمانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمر انى بدون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة.



وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.