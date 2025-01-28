ماذا تفعل السيدات حال حدوث تغيير فى شكل الثدى؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حال حدوث تغير فى شكل الثدى عند السيدات يجب استشارة الطبيب المختص بجراحات الأورام للاطمئنان على صحتك.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف والعلاج في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف والاطمئنان.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الفحص الذاتى لسرطان الثدى وقال: يجب القيام بالفحص الذاتى مرة واحدة شهريًا عند نهاية الدورة الشهرية أو في حالة انقطاع الطمث.

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمى، إن سرطان الثدي لا يعالج باستئصال الثدي بالكامل في المراحل الأولى، مؤكدة أن الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتي للثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية.

وأوضحت وزارة الصحة أن من المفاهيم الخاطئة أن الشباب تحت سن الثلاثين لا يصابون بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، فهو يضمن شفاء بنسبة عالية.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 18 سنة بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض غير السارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول)، ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28سؤال يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى وتعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.