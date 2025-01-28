كندا تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات فى بيلاروس بسبب أزمة أوكرانيا

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أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الاثنين عن فرض عقوبات جديدة ضد 10 أفراد و12 كيانًا بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة ببيلاروس بسبب ماوصفته " الانتهاكات لحقوق الإنسان و دعم انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".



وأشارت ميلاني جولي - في بيان لوزارة الخارجية الكندية - إلى أنه بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في بيلاروس، التي وصفتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها "غير شفافة، وغير حرة أو نزيهة"، وقمع نظام لوكاشينكو حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والانضمام إلى الجمعيات، وتم الإعلان عن هذه العقوبات بالتنسيق مع المملكة المتحدة.



وخلصت الوزيرة الكندية إلى أن بلادها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمكافحة النفوذ الروسي والدفاع عن حقوق شعب بيلاروس، بما في ذلك الحق في تحديد مصيره بشكل حقيقي وشامل، خالٍ من القمع والتدخلات الخارجية.