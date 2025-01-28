رئيس البنك الدولى ينصح بعدم التسرع فى رد الفعل تجاه سياسات ترامب التجارية

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نصح رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، الإثنين، صناع السياسات في جميع أنحاء العالم بألا يتسرعوا في الرد على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، وأن يكونوا مستعدين للدفاع عن قضيتهم.



ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن بانجا في تصريحات له على هامش قمة الطاقة الإفريقية "مهمة 300" في دار السلام بتنزانيا: "نصيحتي الوحيدة للجميع هي عدم التسرع في الرد أو الحكم".



وأضاف بانجا أن صناع السياسات يجب أن ينتظروا لمعرفة السياسات التي يتم تنفيذها بالفعل.



وقال: "تعاملت معه (ترامب) في الماضي. إنه رجل عملي للغاية، يفهم الأرقام، ويفهم النفوذ ويفهم الميزة. عليك أن تذهب إليه وتشرح له ما الذي يمكن أن تجلبه".



وتراجعت الولايات المتحدة وكولومبيا عن شفا حرب تجارية يوم أمس الأحد بعد أن قال البيت الأبيض إن ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية وافق على قبول طائرات عسكرية تحمل مهاجرين مرحلين.



وقد يشعر البنك الدولي بتأثيرات أي قيود على السفر. وقال بانجا "إذا لم تعمل تأشيراتهم، فهذه مشكلة".



وعندما سُئل عن أمر "وقف العمل" الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي بشأن جميع المساعدات الأجنبية الحالية والمستقبلية، قال بانجا إن المقرض الذي يقع مقره في واشنطن "لم يتأثر بعد" لأنه يعمل بشكل مختلف عن المساعدات الثنائية.



وعندما سُئل عن خطط العودة إلى المكتب لموظفي البنك الدولي، قال بانجا إنه لا يخطط لتغيير التفويض بما يتجاوز الأيام الأربعة الحالية في الأسبوع.



وقال: "أتوقع أن يعود موظفو البنك الدولي أربعة أيام في الأسبوع... لا توجد خطة لزيادة ذلك إلى خمسة أيام".

كان ترامب قد أمر العاملين الفيدراليين بالعودة للعمل من مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع.