حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-1-2025 وأهم الظواهر الجوية المرتقبة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 على كافة الأنحاء، تزامنا مع اعتدال درجات الحرارة نهارا وأجواء شديدة البرودة ليلا.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس ، كما يلى :

طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظة مطروح .

الأمطار تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة .



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.