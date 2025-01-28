اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيتس ينتقد ماسك: لا ينبغي أن يتدخل في السياسة الخارجية للدول

الثلاثاء، 28 يناير 2025 08:00 ص
جيتس ينتقد ماسك: لا ينبغي أن يتدخل في السياسة الخارجية للدول جيتس
أ ش أ

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انتقد الملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس تدخل مالك شركة "تسلا" ومنصة "إكس" إيلون ماسك في السياسة الداخلية لعدد من الدول الأجنبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، واصفًا ذلك بأنه "جنوني".


وقال جيتس - في مقابلة مع صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: "من الجنون حقًا أنه يستطيع زعزعة الاستقرار السياسي في الدول ".


وأضاف أنه في الأسابيع الأخيرة، أصبح إيلون ماسك أكثر صراحة في التعبير عن آرائه حول السياسة البريطانية والألمانية، كما دعا ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، متهمًا إياه بعدم القيام بما يكفي لمنع حالات الاغتصاب ضد الفتيات خلال فترة عمله كرئيس للنيابة العامة في بريطانيا بين عامي 2008 و2013.


وفي يوم /السبت/ الماضي، تحدث ماسك افتراضيًا في تجمع انتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا، الحزب اليميني المتطرف في ألمانيا، والذي تستعد البلاد لإجراء انتخابات وطنية في فبراير المقبل.


وفي هذا السياق، أشار جيتس إلى خطورة تأثير ماسك السياسي، قائلًا للصحيفة البريطانية: "في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يُسمح للأجانب بتمويل الحملات الانتخابية، ربما ينبغي للدول الأخرى أن تعتمد ضوابط لضمان عدم تشويه الأغنياء الأجانب لنتائج الانتخابات ".


وأضاف جيتس أن ماسك يجب أن يبتعد عن إطلاق مثل هذه التصريحات السياسية العلنية.


وقال جيتس: "اعتقدت أن قواعد اللعبة هي أن تختار عددًا محدودًا من الأشياء التي تهتم بها، وتركز على عدد قليل من الأشياء المهمة، بدلاً من إخبار الناس بمن يجب أن يصوتوا له".


وأضاف "إذا كان شخص ما ذكيًا للغاية، وهو كذلك، فيجب أن يفكر في كيفية المساعدة، لكن هذا تحرك شعبوي".







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