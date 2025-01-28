جامعة قناة السويس تنظم زيارة طلابية لجناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس زيارة مميزة لطلابها من أسرة "طلاب من أجل مصر" إلى جناح هيئة الرقابة الإدارية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56، التى تُقام تحت شعار "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة" خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025.

شارك فى الزيارة 100 طالب وطالبة من الأسرة يمثلون مختلف كليات الجامعة، ضمن خطة الجامعة لتعزيز الوعى الثقافى وتنمية الحس الوطنى لدى الشباب الجامعي.

وتعليقاً على الزيارة، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أنها تأتى فى إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية وربط الطلاب بالقضايا الوطنية الكبرى، مشيدًا بالدور التوعوى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية فى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن زيارة جناح الهيئة تتضمن أيضًا حضور الندوات الثقافية والأنشطة التفاعلية التى تُنظمها الهيئة، بمشاركة خبراء متخصصين فى مجالات الحوكمة والوقاية من الفساد، ما يعزز فهم الطلاب لأهمية هذه القضايا الوطنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المشاركة تُمثل فرصة للطلاب للتعرف على جهود الدولة فى مكافحة الفساد من خلال جناح هيئة الرقابة الإدارية، الذى يعرض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والبرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية، بالإضافة إلى إصدارات مطبوعات الهيئة التى تسلط الضوء على مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يُعد منصة ثقافية عالمية تُبرز مكانة مصر وريادتها الثقافية. وقد شهدت المعرض هذا العام مشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا، إلى جانب تنظيم أكثر من 600 نشاط ثقافى متنوع، منها مبادرة "المليون كتاب" وتطبيق "كتاب".

تتم الزيارة تحت إشراف تنفيذى للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة ندى محمد كمال مستشار النشاط الثقافي.

وبتنظيم اط عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، و مروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي، والطالب محمد شريف مقرر أسرة طلاب من أجل مصر.

كما ألمح الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية إلى أن جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب يُبرز جهود الهيئة فى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ونشر الوعى بمخاطر الفساد، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة الهدف الرابع منها الذى يُركز على بناء مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد وقادر على مكافحته.

وفى نهاية الزيارة ، أشار الطلاب إلى تقديرهم لحرص الجامعة على تنمية وعيهم وصقل شخصياتهم ليكونوا نماذج مشرفة تعكس قيم الانتماء والوطنية، وقادرين على الإسهام الفاعل فى بناء مستقبل مشرق للوطن.