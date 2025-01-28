اليوم السابع
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جامعة عين شمس تعلن دعم طلاب المنح الدراسية وتكفلها بالمصروفات الدراسية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 11:46 ص
جامعة عين شمس تعلن دعم طلاب المنح الدراسية وتكفلها بالمصروفات الدراسية جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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في إطار حرص جامعة عين شمس علي دعم أبناءها الطلاب وحرصا منها علي مستقبلهم التعليمي واللوجستي وبصرف النظر عن أي أمور مالية ، أعلن  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن دعم الجامعة لأبناءها طلاب المنح الدراسية وتكفلها بكافة المصروفات الدراسية لطلاب المنح بشرط الالتزام بالمعايير الأكاديمية والانضباط.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجامعة على أهمية التعليم كأداة تمكين للطلاب، وأن جامعة عين شمس ستظل دائمًا داعمة لأبنائها في مواجهة أي تحديات.

كما أشار إلى أن الجامعة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب المتأثرين بهذه القرارات، بما في ذلك تقديم الدعم الأكاديمي والاقامه بالمدن الجامعية بنفس المستوى الذي اعتادوا عليه قبل هذه القرارات المفاجئة.


 







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