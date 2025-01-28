توصيات من وزارة الزراعة لمزارعى البصل.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

‫ أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير

تمثلت أهم التوصيات الفنية ،التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2- إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصى بها .

3- استمرار الري بانتظام .

إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصى بها .

3- استمرار الري بانتظام .

إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لأنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى .

(1) اختيار الصنف جيزة 6 محسن.

(2) معدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/فدان عند الزراعة بالسطارة ، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.

(3) إجراء رية المحاياة بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات.

(4) إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30-وحدة آزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع.

إنتاج بذور محصول البصل (البصل الروس):

1- اجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة آزوت / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال .

2- إجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصى بها.

3- إجراء عملية الري بانتظام

