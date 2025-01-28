تنفيذا لقرار ترامب .. خرائط جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

كتبت : نهال أبو السعود

قالت شركة جوجل إنها تخطط لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" في خرائط جوجل بمجرد تحديثه في نظام الأسماء الجغرافية بالولايات المتحدة، كما ستغير اسم جبل دينالي في ألاسكا إلى "جبل ماكينلي"، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها ذلك.

وقالت الشركة في منشور على موقع اكس امس الاثنين: "تلقينا بعض الأسئلة حول التسمية داخل خرائط جوجل. لدينا ممارسة قديمة لتطبيق تغييرات الأسماء عندما يتم تحديثها في مصادر حكومية رسمية".

ووفقا لصحيفة ذا هيل، أشارت الشركة إلى أن المستخدمين في البلدان الأخرى سيرون كلا الأسمين معروضين على الخريطة بما يتماشى مع سياسة قديمة للشركة.

تأتي خطوة جوجل بعد أمر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتغيير الاسم في يوم تنصيبه الأسبوع الماضي، تنفيذًا لوعد حملته الانتخابية، ومنذ ذلك الحين، نفذت الحكومة الفيدرالية رسميًا التوجيه بإعادة تسمية كليهما الخليج والجبل.

وقالت الصحيفة إن تغيير اسم خليج المكسيك يعد جديدًا، لكن تسمية أعلى قمة في البلاد كانت موضع نقاش لسنوات حيث قررت إدارة أوباما تسميتها رسميًا باسم دينالي في عام 2015، وهو الاسم الذي استخدمه السكان الأصليون المحليون ذات يوم.

ولم يزر الرئيس السابق ماكينلي، الذي تم تسمية الجبل باسمه مرة أخرى، ألاسكا قط. وقد استُخدم اسمه لأول مرة للإشارة إلى القمة في مقال كتبه أحد منقبي الذهب في عام 1897 واشتهر بعد اغتياله في عام 1901.

كانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق "جبل ماكينلي"، تكريماً للرئيس الامريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية ثم اقر أوباما الطلب خلال ولايته.