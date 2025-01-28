ترامب يحث رئيس وزراء الهند على زيادة مشتريات الأسلحة الأمريكية

أحمد علوى

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال مكالمة هاتفية، إلى زيادة مشتريات نيودلهي من المعدات الدفاعية الأمريكية، والسعي نحو تحقيق علاقات تجارية عادلة.

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي في البيت الأبيض إلى أن المحادثة الهاتفية بين ترامب ومودي كانت "مثمرة"، وأضاف "أكد الرئيس على أهمية زيادة مشتريات الهند للمعدات الدفاعية المصنوعة في الولايات المتحدة، والسعي نحو تحقيق علاقات تجارية عادلة".

كما ناقش الزعيمان خطط زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى البيت الأبيض، وأكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند وشراكة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الرباعية، حيث تستضيف الهند زعماء الرباعية لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الهندية استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لترحيل 18 ألف هندي مقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأنه مقابل هذه الصفقة، تأمل الهند أن تحمي إدارة الرئيس دونالد ترامب القنوات القانونية للهجرة التي يستخدمها مواطنوها للدخول إلى الولايات المتحدة، وخاصة تأشيرات الطلاب وبرنامج العمالة الماهرة.