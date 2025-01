بسبب تناول الخنازير.. أمريكى يكتشف كائنات غريبة تملأ جسده وتصيبه بالذعر.. فيديو

سلطت صحيفة انفوباى الأرجنتينية الضوء على خبر غريب من نوعه ، لرجل أمريكى ذهب للطبيب بسبب كسر إلا أن الأطباء اكتشفوا أن جسده ملئ بطفيليات وكائنات دقيقة غريبة ، أثارت حيرة الأطباء.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل الأمريكى أصيب بحالة من الذعر عندما رأى الآشعة السينية التى أجراها لمعرفة مدى خطورة الكشر الذى تعرض له ، حيث كشفت هذه الآشعة عن وجود يرقات أو طفيليات أو كائنات غريبة تنتشر فى جميع جسمه مما أصابه حالة من الذعر.

Here's a video I made breaking down one of the most insane X-Rays I've ever seen#FOAMed pic.twitter.com/wp8xtGFTV5