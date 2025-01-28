بسبب تناول الخنازير.. أمريكى يكتشف كائنات غريبة تملأ جسده وتصيبه بالذعر.. فيديو

فاطمة شوقى

سلطت صحيفة انفوباى الأرجنتينية الضوء على خبر غريب من نوعه ، لرجل أمريكى ذهب للطبيب بسبب كسر إلا أن الأطباء اكتشفوا أن جسده ملئ بطفيليات وكائنات دقيقة غريبة ، أثارت حيرة الأطباء.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل الأمريكى أصيب بحالة من الذعر عندما رأى الآشعة السينية التى أجراها لمعرفة مدى خطورة الكشر الذى تعرض له ، حيث كشفت هذه الآشعة عن وجود يرقات أو طفيليات أو كائنات غريبة تنتشر فى جميع جسمه مما أصابه حالة من الذعر.

Here's a video I made breaking down one of the most insane X-Rays I've ever seen#FOAMed pic.twitter.com/wp8xtGFTV5 — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) January 16, 2025



وقال أحد الأطباء الذين أشرفوا على حالة الرجل المصاب ، أنه بعد إجراء العديد من التحاليل والآشعة ، فإن هذا الأمر يعد "جنونيا " ، حيث أظهرت الآشعة أن هذه الطفيليات مدمجة فى الأنسجة الرخوة لجسم الرجل ، وهو أمر غريب وغير شائع على الإطلاق.



وأطلق الأطباء على هذه الحالة أنها مرتبطة بداء يسمى "الكيسات المذنبة"، وهى عدوى طفيلية تسببها المرحلة اليرقية من دودة الشريط الخنزيري، تينيا سوليوم.



وداء الكيسات المذنبة هو حالة تحدث عندما تتراكم أكياس يرقات طفيلي يسمى تينيا سوليوم، المعروف أيضًا باسم دودة الشريط الخنزيري، في أنسجة جسم الإنسان.



وبحسب الأطباء، فإن هذه الأكياس تنتقل عن طريق تناول لحم الخنزير النيء أو غير المطبوخ جيداً والمصاب.



وبمجرد دخول الأكياس إلى جسم الإنسان، فإنها قد تتحول إلى ديدان شريطية بالغة في الأمعاء، وهي العملية التي تحدث عادة بعد مرور ما بين 5 إلى 12 أسبوعًا من الإصابة. وعلى الرغم من أن المرض يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، إلا أن المشاكل الأكثر خطورة تنشأ عندما تصل الأكياس إلى المخ، وهي الحالة المعروفة باسم داء الكيسات المذنبة.

وأظهرت الأشعة السينية، التي انتشرت على نطاق واسع، عددًا كبيرًا من التشكيلات الطويلة المنتشرة على طول جذع المريض، والتي وصفها غالي بأنها نوع من "عاصفة البرد الداخلية". وأوضح الاختصاصي أن الصورة تبدو صادمة، ويكون الأمر غاية فى الخطورة حال حركة تلكط الأكياس داخل الجسم.