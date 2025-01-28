بالأسماء.. الفائزون فى مسابقة الأبحاث الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الأبحاث الاجتماعية بالجامعة، بعنوان (دور الجامعة فى بناء الإنسان.. والأمن الاجتماعي)، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها فى بناء شخصية الطالب الجامعى، موضحًا أن المسابقة تهدف إلى دعم روح التنافس بين طلبة الجامعة، وتنمية الوعى والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة فى المجتمع والمستقبل، وخلق نموذج إيجابى ذات طبيعة علمية وثقافية، ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية،" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تستهدف تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي؛ بدايةً من كيفية صياغة الأسئلة البحثية، انتقالًا إلى تعليمه كيف يقرأ مقالًا بحثيا، ويعثر على نقطة بحثية للدراسة والكتابة العلمية، وتعليمه المشاركة فى ورقة بحثية، واكتساب القدرة على التفكير بشكل علمى سليم، واتباع خطوات التفكير العلمي.

وأسفرت نتائج المسابقة على فوز الطالب نادر محمد محمد عبد العزيز كلية الآداب بالمركز الأول، وحصول الطالب خالد لطفى محمد حسب الله كلية الآداب على المركز الثانى، وجاء فى المركز الثالث الطالبة حنين علاء رمضان مصطفى الاجرود كلية التجارة، والطالبة شروق عادل ابراهيم فرج كلية الطب البشرى بالمركز الرابع، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.