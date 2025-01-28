اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة خطيرة بالصدر لطفل فلسطيني بالرصاص في طولكرم

الثلاثاء، 28 يناير 2025 07:15 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة خطيرة بالصدر لطفل فلسطيني بالرصاص في طولكرم طولكرم
وكالات

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قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب بإصابة خطيرة في الصدر بالرصاص الحي خلال العدوان على مدينة طولكرم.

وكانت قد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مركبة إسعاف تابعة لها في مدينة رفح.

وأوضحت الجمعية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/ - أن مركبة إسعاف تابعة لها تعرضت لإطلاق نار من قناصة الاحتلال أثناء تأديتها مهمة عاجلة في منطقة تل السلطان غرب رفح.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حجة شرق قلقيلية ومدينة نابلس من حاجز "الطور" متجهة إلى شارع كشيكة، حيث داهمت منزلا ومحلين تجاريين هناك.







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طولكرم

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

الهلال الأحمر الفلسطيني






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