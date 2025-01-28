النظام الغذائى لمرضى قصور الغدة الدرقية.. أطعمة يجب تناولها وتجنبها

كتبت إيناس البنا

قصور الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية غير النشطة هى حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفى من هرمونات الغدة الدرقية، ويمكن أن يصاب الرجال والنساء بقصور الغدة الدرقية، ومع ذلك، فهى أكثر شيوعًا عند النساء.

ووفقا لموقع NDTV تساعد هرمونات الغدة الدرقية في إدارة العديد من وظائف الجسم بما في ذلك النمو وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي، إذا تُرك قصور الغدة الدرقية دون علاج، فقد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل مشاكل القلب ومضاعفات الحمل وانخفاض نسبة الكوليسترول وغير ذلك الكثير.

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية زيادة الوزن والتعب وتساقط الشعر والاكتئاب وضعف العضلات واضطرابات الدورة الشهرية، ومع ذلك يمكن لبعض التغييرات فى النظام الغذائى ونمط الحياة إلى جانب الأدوية أن تساعد فى السيطرة على أعراض قصور الغدة الدرقية.

قائمة بالأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها..

النظام الغذائى لمرضى قصور الغدة الدرقية

إذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية، فيجب عليك التخلص من الجلوتين أو الأطعمة المصنعة أو الأطعمة المسببة للالتهابات من نظامك الغذائى، اليود والزنك والسيلينيوم وفيتامين د والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ب 12 هى بعض العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تساعد في إدارة قصور الغدة الدرقية.

أطعمة يجب تناولها

الفواكه: التوت، التفاح، الفواكه الحمضية، الموز وغيرها

الخضراوات: الخضراوات الورقية، والجزر، والبازلاء، والبطاطا الحلوة، والفطر

الدهون الصحية

الحبوب الكاملة

المكسرات والبذور

منتجات الألبان ومصادر اليود

الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم: دقيق الشوفان والأرز البني والتونة والدجاج

الأطعمة التي تحتوي على الزنك: البقوليات، وبذور اليقطين، والزبادي، والمأكولات البحرية.

أطعمة يجب الحد منها

فول الصويا، الخضراوات الصليبية، الجلوتين، الأطعمة الدهنية، الأطعمة السكرية، الأطعمة فائقة المعالجة، القهوة، الصودا، المشروبات المحلاة، الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، والوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطس.

لا يمكن للنظام الغذائي وحده علاج قصور الغدة الدرقية، يمكن أن تساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي ونمط الحياة الصحي في إدارة الأعراض والحفاظ على مستويات صحية من هرمون الغدة الدرقية.

نصائح أخرى لإدارة قصور الغدة الدرقية

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم

احصل على قسط كاف من النوم لمدة 6-8 ساعات

إدارة التوتر

حاول فقدان الوزن

اقض بعض الوقت في الشمس لتعزيز مستويات فيتامين د

احرص على فحص هرموناتك بانتظام

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