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السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين

الثلاثاء، 28 يناير 2025 08:57 م
السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين قطار
كتب سيد الخلفاوى

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نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوع حادث تصادم بين قطارين، مؤكدة أنه خبر عار تماما من الصحة، موضحة، في بيان لها منذ قليل، أن بعض الصفحات المغرضة نشرت خبرا بوقوع حادث بصورة مصاحبة للخبر، وهى صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وأن حركة القطارات منتظمة علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية 

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق خلف تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 







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