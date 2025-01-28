اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة فى خدمات التعهيد

الثلاثاء، 28 يناير 2025 11:24 ص
الرئيس السيسى يستقبل رئيس شركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة فى خدمات التعهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستوفر كالدويل"، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.







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السيسي

الرئيس السيسي

كونسنتركس الامريكية

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