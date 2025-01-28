الداخلية البريطانية ترفض توسيع تعريف التطرف ليشمل كراهية النساء.. تفاصيل

كتبت رباب فتحى

علمت صحيفة الجارديان، أن وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر سترفض نصيحة من مسئولى الوزارة بتوسيع تعريف التطرف ليشمل كراهية النساء ونظريات المؤامرة.

ويشير تقرير تم التكليف به في أعقاب أعمال الشغب العنيفة بعد جرائم القتل في ساوثبورت العام الماضي إلى أن السلطات يجب أن تتبنى "نهجًا قائمًا على السلوك وغير متحيز أيديولوجيًا" لمكافحة التطرف بدلاً من "أيديولوجيات مثيرة للقلق".

لكن من المفهوم أن وزيرة الداخلية تعتقد أن وزارة الداخلية يجب أن تستمر في تركيزها على العنف الدينى واليمين المتطرف، والذي يشكل حاليًا الغالبية العظمى من قضايا الإرهاب.

ويقول التقرير، الذي تم تسريبه إلى مؤسسة الأبحاث اليمينية Policy Exchange، إن نهج الحكومة تجاه التطرف يجب ألا يعتمد بعد الآن على "أيديولوجيات محددة مثيرة للقلق ولكن على السلوكيات والأنشطة".

ويأتي هذا وسط تدقيق متعمق لنهج الحكومة في التعامل مع التطرف. فقد تبين يوم الأحد أن ضباط مكافحة الإرهاب لم يعتقدوا أن قاتل ساوثبورت أكسل روداكوبانا "في خطر التحول إلى التطرف".

وفي حديثه إلى المذيعين يوم الثلاثاء، قال كير ستارمر إنه من المهم التركيز على التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة. وقال رئيس الوزراء: "عندما يتعلق الأمر بالتطرف، من المهم جدًا أن نركز على التهديدات حتى نتمكن من نشر مواردنا بشكل صحيح وبالتالي فإننا ننظر بعناية إلى التحديات الرئيسية".

ومن بين المجالات التي أثارت انتقادات التقرير اقتراح أن مزاعم "الشرطة ذات المستويين" هي "رواية متطرفة من اليمين"، وقد استخدم كبار الساسة المحافظين هذه اللغة لوصف عدد من المجالات التي تهمهم، بما في ذلك مراقبة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول التقرير، إن الفضائح المتعلقة بعصابات إعداد الأطفال تم استغلالها من قبل اليمين المتطرف وأن الإيديولوجيات والمعتقدات المتطرفة اليمينية أصبحت أكثر انتشارًا.