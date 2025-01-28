الخارجية: الرئيس السيسى حريص على متابعة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان (إنفوجراف)

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته أمام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر حرص مصر على التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان بوجه عام كمحفل هام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال الحوار الموضوعي البناء القائم على أسس الاحترام المتبادل، والفهم للظروف وللتحديات وللقيم السائدة في كل مجتمع.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أهم ما جاء في كلمة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أمام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر.

حرص مصر على التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان بوجه عام كمحفل هام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات

الرئيس السيسى حريص على متابعة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

نرفض كل مساعى التهجير أو اقتلاع الشعوب من أراضيهم

مصر تلقت خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها فى عام 2019، 372 توصية، قبلت منها 301 توصية

وفاء مصر بتعهداتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان يعد جزءًا من الرؤية الوطنية الشاملة

مواصلة جهود توفير مناخ عام مواتى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى كفلها الدستور المصرى

حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لأى مجموعة من الحقوق على حساب مجموعة أخرى

اتباع مصر نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات

تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان

الجهود تتواصل لتمكين جميع المواطنين من التمتع بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون، بما فى ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن

لم تدخر مؤسسات الدولة المصرية جهداً فى سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم