الجيش اللبنانى يعلن انتشار وحداته فى بلدات جنوبية

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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، انتشار وحداته في عدد من البلدات بجنوب البلاد، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضحت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن وحدات عسكرية انتشرت في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط، وبلدة مروحين وبركة ريشا بقضاء صور في القطاع الغربي، ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار البيان إلى أن الجيش يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" فيما يخص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701.