التوسع بخدمات مشروعات الصرف الصحى واستئناف المشروعات المتعثرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكَّد اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، على توفير كافة الإمكانيات للتعاون المشترك فى تحقيق التنمية وتحسين الخدمات لأهالينا، مشيرًا إلى العمل فى الفترة الحالية بكافة الاتجاهات ومن بينها المناطق الصناعية لإقامة المزيد من المصانع فى بلطيم ومطوبس وتوفير فرص العمل للشباب وتسهيل الفرص وإتاحتها للمستثمرين والحركة أمام تدفق الاستثمارات لتكون محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات فى التصنيع والإنتاج وتنال مكانتها الرائدة فى كافة المجالات وتحقيق التنمية والتطوير لتشهد طفرة كبيرة على كل المستويات.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ كفر الشيخ، باجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة فى مختلف المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأساتذة جامعة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفرا لشيخ، أن هناك خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا فى جميع القطاعات، والعمل على كل الملفات، من بينها تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين فى منظومتى التقنين بأراضى أملاك الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، بالمراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزًا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى سيارة المركز التكنولوجى للخدمات المتنقلة التى تجوب مدن وقرى المحافظة، والتقدم أيضًا من خلال منظومة التصالح إلكترونيًا، والعمل على ملف توفير السلع وضبط الأسعار لكافة السلع والمنتجات من خلال مبادرة سوق «اليوم الواحد»، التى تم تعميمها بمراكز المحافظة، فضلًا عن منافذ بيع السلع والسيارات المتنقلة، التى تجوب القرى، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية لأهالينا بأسعار مخفضة والجودة المطلوبة، والاستعداد مبكرًا لشهر رمضان المبارك.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح العديد من المدارس، لتحقيق جودة التعليم لأبنائنا فى القرى، لافتًا أن تحسين شبكة الطرق، والصرف الصحى من أهم أولوياته من خلال خطة المحافظة لتمهيد وتسوية الطرق فضلًا عن تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف، وهناك العديد من مشروعات الصرف الصحى سيتم تشغيلها فى الفترة القادمة منها محطة الصرف الصحى بقرية حاذق ببيلا، ومحطة الصرف الصحى بمصيف بلطيم، بالإضافة إلى التوسع فى خدمات مشروعات الصرف الصحى واستئناف العمل بالمشروعات المتعثرة والمتوقفة من خلال ايجاد الحلول العاجلة لصالح أهالينا بكفر الشيخ، إلى جانب العمل بمشروعات مياه الشرب والكهرباء وتحسين الخدمات والمرافق، كما يتم التعاقد مع شركات النظافة لرفع مستوى النظافة بمراكز ومدن المحافظة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، بجانب إنشاء 3 مصانع متطورة للمخلفات الصلبة بمراكز كفر الشيخ ودسوق والحامول، قائلًا: "كفر الشيخ هتكون الأفضل.. والعمل بروح الفريق هو منهجنا، والعمل الجماعى المنظم هى من أنجح أنظمة علم الإدارة".

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمطوبس وبصدد العمل حاليًا بمراكز المرحلة الثانية«كفر الشيخ-دسوق-سيدى سالم- الحامول»، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تعد المبادرة الأولى على مستوى العالم فى تطوير الريف وإنشاء مشروعات خدمية ونوعية متقدمة حولت ملامح الريف نحو الاستدامة والتنمية الشاملة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم عمل حملات مكثفة للرقابة على المخابز لمتابعة جودة رغيف الخبز المنتج، واستطلاع آراء المواطنين حول رغيف الخبز من خلال الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق.. لافتًا إلى تكريم المتميزين كما أن هناك إجراءات بتغليظ العقوبة حيال المخالفين ولا تهاون فى المساس بحقوق المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك خطة لنقل الباعة الجائلين إلى أسواق حضارية للصالح العام ومن بينها السوق الأسبوعى الذى تم نقله إلى غرب مدينة كفر الشيخ للحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير أسواق ذات خدمات متنوعة تلبى احتياجات المواطنين بمراكز المحافظة.

موضحًا أن شكاوى وطلبات المواطنين من أولى أولوياتى بتقديم الحلول الجذرية لها لمصلحة المواطن، ونتعامل بشكل مباشر مع المواطن دون وسيط من خلال الجولات الميدانية ولقاء المواطنين، وغيرها من قنوات التواصل مع المواطنين، وأتوقف أثناء جولاتى للاستماع للمواطنين فى الشوارع حتى أطلع على مطالب ومشكلات المواطنين ميدانيًا وأعمل على حلها.. باعتبارى واحدًا منهم، حيث نعمل معًا بكل شفافية ووضوح لأجل أهالى كفر الشيخ« محافظة الأمل والمستقبل.