اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى الخدام الميدانيين الجدد بأسقفية الخدمات

الثلاثاء، 28 يناير 2025 06:35 م
البابا تواضروس يلتقى الخدام الميدانيين الجدد بأسقفية الخدمات لقاء البابا تواضروس مع خدام الميدانيين الجدد بأسقفية الخدمات
كتب محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، وبرفقته الخدام الميدانيين الجدد بالأسقفية، وذلك عقب انتهاء تدريبهم الأساسي المقرر لييدأوا بعده خدمتهم في عدد من المجتمعات، وفريق مركز التدريب والمنسقين الميدانيين بأقاليم مصر.

تحدث معهم قداسة البابا عن مبادئ أساسية في الخدمة التي تفرح قلب الله ولخصها قداسته في كلمة معا، حيث إن "م" محبة، و"ع" عناية، و"ا" أمانة ونقاوة، كما تم عمل عرض تقديمي لآلية التدريب وأهميته.

ويذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة لها، حيث جاءت صورة الغلاف لقداسة البابا تواضروس الثاني خلال صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد والذي أقيم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.







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