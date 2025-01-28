الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثانى

وكالات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم، ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، مخلّفا اعتقالات، وحصارا مشددا، ودمارا واسعا في ممتلكات المواطنين، والبنية التحتية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها تجاه المدينة ومخيمها، الذي فرضت عليه حصارا مشددا، وسط أعمال تجريف وتدمير، مع تحليق متواصل ومكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أجبرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عشرات العائلات في المخيم على مغادرة منازلها، تحت تهديد السلاح، وتحديدا من حارتي المطار، ومربعة حنون، وعدم العودة اليها لمدة أسبوع، في الوقت الذي استولت على عدد من البنايات العالية، وحولتها لثكنات عسكرية، وأماكن لقناصتها داخل المخيم، ومحيطه.

ودمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في عدد من حارات المخيم، وتحديدا البلاونة، والوكالة، والمدارس، طالت شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والانترنت، والمنازل، والمحال التجارية، وأحرقت منزلا لعائلة شاهين في حارة الوكالة.

كما جرفت وخربت تلك القوات البنية التحتية في شوارع المدينة، وتركزت في شارع نابلس عند مفرق مدرسة زنوبيا، ومحيط ميدان جمال عبد الناصر، وشارع المقاطعة في الحي الشرقي، والشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وشارع خضوري في الحي الغربي.

ودمرت جرافات الاحتلال درج ومدخل مجمع المحاكم عند ميدان العليمي غرب طولكرم بشكل كامل، وطال التخريب عددا من مركبات المواطنين المصطفة على جوانب الأرصفة.

فيما استهدفت قناصة الاحتلال المتمركزة في احدى البنايات السكنية في الحي الغربي للمدينة محول الكهرباء في المنطقة بإطلاق الاعيرة النارية عليه، ما أدى الى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المدينة، ومخيمها.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والاسراء التخصصي، وعرقلة عمل مركبات الاسعاف والطواقم الطبية، في الوقت الذي استولت على عدد من منازل المواطنين وحولتها الى ثكنات عسكرية في الحي الغربي للمدينة، وسط اطلاقها للأعيرة النارية بكثافة وبشكل عشوائي، مع نشر لفرق المشاة في محيط المقبرة الغربية وشارع النزهة في المنطقة.