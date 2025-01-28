اليوم السابع
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الإنشاد والذكر بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. فيديو وصور

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:24 م
الإنشاد والذكر بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. فيديو وصور مولد السيدة
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

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يواصل المصريون احتفالاتهم بالليلة الختامية لمولد رئيسة الديوان، كما يطلقون عليها، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن ابى طالب، رضى الله عنهما، والذى يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

احتفالات المولد
احتفالات المولد

 

احتفالات مولد السيدة زينب
احتفالات مولد السيدة زينب

 

وشهد محيط مسجد السيدة زينب توافد الزائرين، حيث قدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام والشراب للمحتفلين، كما أقامت الطريقة الهاشمية احتفالاتها بحضور الدكتور محمد أبو هاشم، عضو مجلس النواب وشيخ الطريقة، وسط حلقات الإنشاد.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بتلك الذكرى العطرة بدأت منذ أسبوع، وتحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها. وبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، برعاية وزارة الثقافة.

أطفال ترتدى وشاح حبيبى يا رسول الله
أطفال ترتدى وشاح حبيبى يا رسول الله

 

الأطفال فى المولد
الأطفال فى المولد

 

الأهالى مع أطفالهم فى مولد السيدة زينب
الأهالى مع أطفالهم فى مولد السيدة زينب

 

الأهالى يصطحبون أطفالهم بالمولد
الأهالى يصطحبون أطفالهم بالمولد

 

البليلة فى مولد السيدة زينب
البليلة فى مولد السيدة زينب

 

بائع بطاطا فى المولد
بائع بطاطا فى المولد

 

بائع بليلة فى مولد السيدة زينب
بائع بليلة فى مولد السيدة زينب

 

بيع الخضراوات فى المولد
بيع الخضراوات فى المولد

 

تواجد شرطى بمولد السيدة زينب
تواجد شرطى بمولد السيدة زينب

 

جانب من احتفالات مولد السيدة زينب
جانب من احتفالات مولد السيدة زينب

 

جانب من المولد
جانب من المولد

 

حضور السيدات بالوشاح الأخضر
حضور السيدات بالوشاح الأخضر

 

زحام خلال مولد السيدة
زحام خلال مولد السيدة

 

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

 

وشاح حبيبى يا رسول الله بمولد السيدة زينب
وشاح حبيبى يا رسول الله بمولد السيدة زينب

 







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مولد السيدة

زينب

السيدة زينب

مولد السيده زينب

محمود التهامى






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