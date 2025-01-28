اجتماع لبحث الموقف التنفيذي للإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان الإسماعيلية للهجن

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان الإسماعيلية للهجن، في دورته العشرين بعد توقف دام 5 سنوات.

وذلك بحضور الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن، العقيد محمد دعية مدير عام مكتب شئون المحافظ، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، المهندس محمد جمال رئيس لجنة التخطيط بالاتحاد المصري للهجن، المستشار الإعلامي لمحافظ الإسماعيلية، مديري إدارات العلاقات العامة، السياحة، والإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة كافة الإجراءات اللازمة لخروج مهرجان الإسماعيلية للهجن بالشكل اللائق بمحافظة الإسماعيلية، وكونه أقدم المهرجانات المصرية المتخصصة في رياضات الهجن، فضلًا عن امتلاك محافظة الإسماعيلية لنسبة كبيرة من الهجن على مستوى الجمهورية.

على أن تكون إقامة المهرجان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد من القبائل المصرية بالمحافظات، بجانب الأشقاء من القبائل العربية.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أكد في وقت سابق على دعمه الكامل لإعادة إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للهجن بالمحافظة.

مشيرًا إلى أن عودة المهرجان تهدف إلى تسليط الضوء على إمكانيات الإسماعيلية السياحية، وتفعيل دورها كوجهة مميزة للسائحين من داخل مصر وخارجها، مضيفًا أن المهرجان سيشمل سباقات للهجن، وعروضًا فنية وثقافية تعكس التراث البدوي، بالإضافة إلى أنشطة ترويجية لسياحة السفاري في المناطق الصحراوية القريبة.

ومن جهته أشار رئيس الاتحاد المصري للهجن، إلى أن السباق تشارك فيه عدد من الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحافظات المصرية.

وتتضمن سباقات المهرجان أشواط منوعة، تتنافس خلالها الهجن المعدة للسباقات على المراكز الأولى.

مضيفًا، الدولة بكل مؤسساتها تعطي رياضة الهجن أهمية خاصة في كل محافظة تقام فيها، وتقوم كل الأجهزة الخدمية بتوفير اللازم لنجاح المهرجان الذي يحظى بمتابعة الآلاف واهتمام إعلامي ودعم للسياحة بكل محافظة، إضافة لأهميته لمربي الإبل في تحسين اقتصادهم وتحقيقهم لمبيعات وتوفير فرص عمل للشباب في أعمال التدريب والرعي والنقل للهجن.

ومن المتوقع أن يساهم المهرجان في جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول التي شاركت من قبل بالمهرجان، مما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما أنه سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.