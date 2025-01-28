أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى لـ833 ألف جندى منذ بدء العملية العسكرية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 833 ألف جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن الهيئة قولها "إن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1380 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و876 دبابة و20 ألفا و573 مركبة مدرعة و22 ألفا و336 من النظم المدفعية و1263 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1050 من أنظمة الدفاع الجوي و3053 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و718 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و35 ألفا و269 من المركبات وخزانات الوقود و23 ألفا و399 طائرة بدون طيار".