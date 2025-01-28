أستراليا تواصل جهود السيطرة على حرائق الغابات

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واصل رجال الإطفاء في أستراليا جهودهم من أجل السيطرة على حرائق الغابات المستعرة في جنوب شرق البلاد الريفي؛ ما أجبر السلطات على إخلاء بلدة صغيرة، ولم يتسبب ذلك في وقوع وفيات أو إصابات.

وذكرت صحيفة لوسوار الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء أن صاعقة رعدية اشعلت عدة حرائق في متنزه (جرامبيانس) الوطني، وهي سلسلة جبال تبعد نحو 300 كيلومتر غرب (ملبورن) عاصمة ولاية فيكتوريا.

من جانبه، قال رئيس إدارة حرائق الغابات في فيكتوريا كريس هاردمان "في هذا الوقت، يخطط رجال الإطفاء لبذل كل ما في وسعهم لحماية السكان".

بدوره، أكد رئيس الإطفاء في الولاية جيسون هيفرنان، أن حرائق الغابات سريعة الانتشار انتشرت عبر 40 كيلومترا من الحديقة الوطنية.. حيث هبت رياح ساخنة عبر المنطقة ليلة أمس.

وفي غرب فيكتوريا، دمر حريق غابات آخر 65 ألف هكتار في متنزه (ليتل ديزيرت الوطني) وأجبر سكان بلدة (ديمبولا) الزراعية على الإخلاء، قبل خفض مستوى التهديد بعد ظهر اليوم.

كانت السلطات المحلية قد صنفت خطر الحرائق على أنه "شديد"، وهو ثاني أعلى تصنيف للخطر في خمس مناطق في فيكتوريا.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، أصدرت على موقعها الإلكتروني، تحذيرات من موجة حر في ولايات "نيو ساوث" و"يلز" وجنوب أستراليا وغرب أستراليا وكوينزلاند والإقليم الشمالي.