مدينة أرمنت تعلن قطع الكهرباء عن أرمنت الوابورات بالكامل غدا لصيانة المغذيات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة أرمنت عن قطع الكهرباء غدا الأحد ، عن أرمنت الوابورات بالكامل لإجراء أعمال الصيانة على المغذيات التابعة لها، وذلك طبقاً للإشارة الواردة إلى رئاسة مركز ومدينة أرمنت من هندسة كهرباء أرمنت.

وقال مركز ومدينة أرمنت، في بيان صحفى، إنه سيتم القطع للكهرباء يوم الأحد الموافق 26 يناير الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى إنتهاء أعمال الصيانة، وتشمل أعمال الصيانة أيضاً طريق المهدية بالرياينة وشارع الجمعية الزراعية ومنطقة الشيخ عبد القدوس ومرشح المياه ومنطقة الـ14 بالكامل.

فيما عقد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات لقاء اليوم المفتوح للمواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت لإستقبال المواطنين وبحث شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين، وفى ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، خلال اللقاء، على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، حيث حضر اليوم المفتوح المهندسة دعاء محمد على مدير الإدارة الهندسية، والدكتور كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز.