عملية تثبيت كسور بالوجه والفك تعيد لطالب إعدادية ابتسامته في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفي كفر شكر التخصصي، بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة تلميذ، أصيب بكسور بعظام الفك العلوي وعظام الوجنة وحجاج العين، وذلك إثر مشاجرة بينه وبين آخر بالمرحلة الإعدادية.

وكشف الدكتور محمد ناجي مدير مستشفي كفر شكر التخصصي، أنه وصل التلميذ لطوارئ المستشفى بإصابات متعددة بالوجه وبعد الفحوصات والأشعة المقطعية تم التشخيص الدقيق للحالة والتحضير لإجراء جراحة عاجلة تم خلالها تثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير المخصصة لمثل تلك الكسور وخرج المريض بحمد الله بعد تماثله للشفاء واستعادة الشكل الطبيعي للوجه.

ونوجه الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، بالشكر لفريق العمل لما بذلوه من جهد لتجهيز المريض للجراحة وكذلك أثناء وبعد الجراحة.