شاب أسيوطى يصنع أطول فانوس طوله 4 أمتار من الخشب ويصدر منه للخارج.. فيديو وصور

أسيوط- هيثم البدري

بدأت روائح رمضان تهل علي شوارع محافظة أسيوط، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث بدأ صانعو الفوانيس بأشكالها المحلية في صناعتها، وعرضها للبيع للجمهور، وبائعوا الزينة في عرض منتجاتهم استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وفي محافظة أسيوط، قام شاب يدعي إسماعيل صابر بصناعة أطول فانوس مصنوع من الخشب وهي التجربة الثانية له، حيث كان قد صنع فانوس العام الماضي مصنوع من الخشب بطول 6 متر، وصناعة مجسم لبرج إيفل طوله يزيد عن 13 متر ولكن الفانوس الجديد الذي صنعه سوف يتم تصديره للمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ويزيد طول الفانوس عن 4 متر، ومزخرف بالزخارف الإسلامية، والنقوش المميزة ذات الطابع والفن الإسلامي المميز.



وقال إسماعيل صابر صانع الفانوس، إنه محب لمهنة النجارة وبدأها كهواية، ثم بدأ احترافها، وكون هو ومجموعة من شباب مصممين مجموعة لصناعة وتصميم كافة أشكال المجسمات، لكافة الأشكال الهندسية والرسومات علي الخشب، وتمكن العام الماضي من صناعة فانوس يزيد عن 6 متر، وشكل لبرج إيفل وبعض الأشكال الأخرى.



وقال صابر، إن هذا الفانوس يبدأ في البداية مرحلة التصميم ويتم مراعاة كافة التفاصيل من حيث الشكل والطول، والتصميم، والرسومات، والنقوش ويستمر تجهيزه نحو 3 أيام من التصميم والرسم والتجهيز علي ماكينات ثم تجميعه، وبعد الإنتهاء منه يتم إرساله الي الجهة الطالبة لهذا الفانوس .

وأضاف صابر ، أنه يعد تجهيز الفانوس وصناعته يتم تجهيزه ، وتفكيكه وتغليفه استعدادا لتصديره إلي الجهة المطلوبة، ويتم سفره بريا وهذا العام سوف يتم تصدير عدد منه للمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية لبعض الأماكن والمحال التجاري.



تحديد-المقاسات-على-الكومبيوتر



فوانيس-رمضان



ماكينة-تقطيع



الفانوس



فانوس-4-متر