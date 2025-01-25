زيلينسكى: بوتين يحاول "التلاعب" بجهود ترامب الرامية للسلام

محمد جمال

اعتبر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الجمعة أن نظيره الروسى فلاديمير بوتين يحاول "التلاعب" بدونالد ترامب فى ما يتصل بنية الأول التفاوض مع الولايات المتحدة فى شأن الحرب فى أوكرانيا.

وقال زيلينسكى فى رسالته اليومية على منصات التواصل الاجتماعى إن بوتين "يريد التلاعب برغبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى التوصل الى السلام"، مضيفاً "أنا واثق بأن أى تلاعب روسى لن ينجح".

وقال زيلينسكى إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أبلغ اجتماعاً للقيادة العسكرية الأوكرانية عن "الإمكانات العسكرية الروسية واستعداد بوتين لمواصلة الحرب والتلاعب بزعماء العالم".

يأتى هذا بينما قال بوتين فى وقت سابق من الجمعة إنه يجب أن يجتمع مع ترامب لبحث الحرب فى أوكرانيا وأسعار الطاقة، وهى القضايا التى ركز عليها الرئيس الأميركى فى الأيام الخمسة الأولى من إدارته الجديدة.

لكن بوتين قال إنه لا يمكن إجراء محادثات سلام جدية مع أوكرانيا ما لم يضغط الغرب على زيلينسكى لإلغاء مرسوم أصدره عام 2022 يمنعه من التفاوض مع الزعيم الروسى.

ووصف بوتين نظيره الأميركى بأنه ذكى وبراجماتى، وقال إنه لا يتوقع أن يتخذ ترامب قرارات بشأن فرض عقوبات من شأنها أن تنعكس على الاقتصاد الأمريكى، وهدد ترامب هذا الأسبوع بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا إذا لم تتفاوض على إنهاء الحرب.

وتابع بوتين قائلاً: "لذلك، سيكون من الأفضل لنا على الأرجح أن نجتمع، استناداً إلى واقع اليوم، للتحدث بهدوء عن جميع المجالات التى تهم كلا من الولايات المتحدة وروسيا. نحن مستعدون". وأضاف أن هذا يتوقف على خيارات الجانب الأميركي.

وهذا أقوى مؤشر حتى الآن من الكرملين على حرصه على عقد قمة مبكرة مع ترامب بعد ثلاث سنوات من عدم إجراء أى اتصال رفيع المستوى مع زعماء الغرب بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وقال ترامب الذى أدى اليمين لولاية ثانية يوم الاثنين إنه يريد الاجتماع مع بوتين وإنه يسعى إلى إنهاء الصراع فى وقت مبكر، وقال هذا الأسبوع إن الحرب "سخيفة" و"تدمر" اقتصاد روسيا.

وقال الزعيم الروسى إن نقطة الخلاف مع أوكرانيا هى مرسوم زيلينسكى الذى يحظر المحادثات مع بوتين الصادر فى عام 2022 بعد أن قالت روسيا إنها ضمت أربع مناطق فى أوكرانيا تسيطر قواتها عليها جزئياً فى إجراء وصفته معظم الدول فى الأمم المتحدة بأنه غير شرعي.

وقال بوتين أيضاً إن هذا يعنى أنه لن يكون هناك إلا "خطوط عريضة أولية" للمفاوضات فى هذه المرحلة، وليس محادثات جدية، وأضاف أن أى محادثات تُعقد الآن لن تكون مشروعة، ومن ثم من الممكن الطعن قانونياً فى نتائج أى مفاوضات.

وأضاف أن الدول الغربية التى تقدم "مئات المليارات" من التمويل لزيلينسكى يجب أن تجبر الزعيم الأوكرانى على إلغاء المرسوم.

ومضى يقول "أعتقد أنه فى النهاية، يجب على الذين يدفعون المال أن يجبروه على فعل ذلك. وأعتقد أنه سيضطر إلى ذلك. لكن إلى حين إلغاء هذا المرسوم، فمن الصعب جداً الحديث عن إمكانية بدء هذه المفاوضات، والأهم، استكمالها على النحو اللازم".

وأضاف أن هناك نقاطا كثيرة يمكن مناقشتها مع إدارة ترامب، تتضمن التحكم فى الأسلحة وأسعار الطاقة لأن كلا البلدين من كبار المنتجين والمستهلكين للنفط.

وقال إن هذا يعنى أن الارتفاع أو الانخفاض المفرطين فى أسعار النفط سيئ لكلا البلدين. ودعا ترامب هذا الأسبوع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار الخام. وقال بوتين "لدينا شيء هنا لنتحدث عنه".