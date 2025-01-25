روسيا تجرى مفاوضات مع حماس للإفراج عن مواطنيها المحتجزين فى غزة

أ ش أ

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تجرى مفاوضات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن المواطنين الروسيين ألكسندر تروفانوف وماكسيم خاركين، اللذين يُحتجزان كرهائن فى قطاع غزة.



جاء ذلك فى مكالمة هاتفية بين المبعوث الروسى الخاص إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، ونائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبو مرزوق.



وأكدت الوزارة أن الجانب الروسى جدد تأكيده على أهمية الإفراج عن تروفانوف وخاركين، مشددة على استعداده المستمر لدعم الجهود الرامية لتحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى عبر منصة منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بهدف إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولى المعترف به.



كما أشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار فى غزة بشكل كامل، فضلاً عن الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان فى مناطق النزاع.